Нападающий Барселоны Лионель Месси может получить серьезное наказание за свое удаление в Суперкубке Испании.

Аргентинец был удален с поля на 120 минуте матча Суперкубка Испании против Атлетика за удар Асьера Вильялибре в затылок.

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Бывший арбитр Ла Лиги Пако Сантамария Ускеда в эксклюзивном комментарии для "Футбол 24" рассказал, что грозит Месси: "Поведение Месси – это прямая агрессия в игровом эпизоде, когда происходит борьба за мяч. Дисквалификация за подобные фолы предусматривает от 4 до 12 игр. Насколько мне известно, Месси собираются отстранить на 4 матча".

Отметим, что в случае 4-матчевой дисквалификации Лионель точно пропустит матч 1/16 финала Кубка Испании против Корнельи и поединок 1/8 финала (если каталонцы пройдут в этой стадии), а также матчи с Эльче и Атлетиком в Ла Лиге. В случае вылета из Кубка, Месси также не сможет сыграть против Бетиса в чемпионате.

Напомним, Атлетик в напряженном поединке вырвал победу над Барселоной в финале Суперкубка Испании (3:2) благодаря шедевральному голу Вильямса в дополнительное время.

Разговаривал Владимир Лесько

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