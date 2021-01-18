Нападник Барселони Ліонель Мессі може отримати серйозне покарання за своє вилучення у Суперкубку Іспанії проти Атлетіка (2:3).

Аргентинець був вилучений з поля на 120-й хвилині матчу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка за удар Асьєра Вільялібре у потилицю.

Барселона – Атлетік – 2:3 – відео голів та огляд фіналу Суперкубка Іспанії з історичним вилученням Мессі

Колишній арбітр Ла Ліги Пако Сантамарія Ускеда в ексклюзивному коментарі для "Футбол 24" розповів, що загрожує Мессі: "Поведінка Мессі – це пряма агресія в ігровому епізоді, коли відбувається боротьба за м'яч. Дискваліфікація за схожі фоли передбачає від 4 до 12 ігор. Наскільки мені відомо, Мессі збираються відсторонити на 4 матчі".

Зазначимо, що у випадку 4-матчевої дискваліфікації Ліонель точно пропустить матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Корнельї та поєдинок 1/8 фіналу (якщо каталонці пройдуть до цієї стадії), а також матчі з Ельче та Атлетіком у Ла Лізі. У випадку вильоту з Кубка, Мессі також не зможе зіграти проти Бетіса у чемпіонаті.

Нагадаємо, Атлетік у напруженому поєдинку вирвав перемогу над Барселоною в фіналі Суперкубка Іспанії (3:2) завдяки шедевральному голу Вільямса в додатковий час.

Розмовляв Володимир Лесько

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