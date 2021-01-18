Гризманн открыл счет на 40 минуте, но ответ Атлетика была молниеносным – Де Маркос замкнул подачу Уильямса. Похожая картина была и во втором тайме. Казалось, что Гризманн дублем дарит Барселоне трофей, однако Вильялибре перевел выяснение отношений в экстра-таймы.

Атлетік феноменальним голом прибив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії – Мессі в тіні Грізманна та з великою ганьбою

Героем дополнительного времени стал Иньяки Уильямс. Форвард Атлетика роскошным ударом в девятку заставил тер Штегена третий раз вытаскивать мяч из сетки. Под конец встречи нервы не выдержали даже у Месси. Соперник несколько раз толкнул аргентинца, на что тот ответил ударом рукой по голове. Итог – первое удаление Лео за 15,5 лет и 753 матча в футболке Барселоны.