В финал никому не нужного Суперкубка Испании (Саудовская Аравия отказалась его принимать в этом сезоне, нет болельщиков, насыщенный график) вышли Барселона и Атлетик. Каталонцы в серии пенальти одолели Реал Сосьедад, а ребята из Бильбао, сенсационно прибив мадридский Реал, лишили нас Эль Класико.

Больше, чем Суперкубок – Барселона вынуждена укротить "львов", чтобы прервать ужасную серию без трофеев

Решающий матч турнира начался довольно скучно – первого удара пришлось ждать до середины тайма. Капа добавил хоть какой-то активности и разрядил пушку, с которой справился тер Штеген. Барселона впервые пробила по воротам через 10 минут – Месси из-за пределов штрафной послал мяч над "девяткой".

Атлетик в целом неплохо играл: осмысленный выход из обороны, короткие передачи с продвижением, грамотное развитие атак. Проблемы возникали уже в завершающей стадии. У Барселоны, кстати, тоже. Форварды "блаугранас" не понимали друг друга и очень легко теряли мяч, никаких сложных задач перед обороной Бильбао никто не ставил.

Ближе к перерыву наконец-то появилось зрелище. Месси классным пасом подключил слева Альбу, а тот дал пас в ответ в центр штрафной – Лео пробить не дали, но Гризманн беспрепятственно загнал мяч в сетку.

Барселона реализовала первый свой момент, однако Атлетик ответил буквально в следующей атаке. Каталонцы оставили Уильямса свободным перед штрафной, а темнокожий баск вырезал идеальный пас на Де Маркоса, который выпрыгнул из-за спины Альбы и сравнял счет.

События на поле лучше всего передала палитра эмоций Марселино. Сначала тренер Атлетика швырнул бутылку об газон и кипел от злости, а уже через минуту – радостно прыгал, расплескивая воду. Бутылки могли снова пострадать на старте второго тайма. Месси опасно пробил со штрафного (мяч разминулся со штангой), а Рауль Гарсия забил с навеса Муньяина, но VAR зафиксировал офсайд.

Барселона больше контролировала мяч, но Атлетик держался достойно. Уильямс имел роскошный шанс вновь вывести "львов" вперед, однако из выгодной позиции пробил мимо ворот. А вот Барселона не простила. Дембеле и Альба грамотно разыграли на левом фланге, пошел прострел в штрафную, где караулил Гризманн. Француз легко оформил дубль (проведя в целом хороший матч)!

Дембеле, Гризманн, Месси и Де Йонг разогнали перспективную контратаку, которой могли снять все вопросы еще до финального свистка, но Фрэнки реализовать ее не сумел. Атлетик попытался вернуться в игру. И вернулся! Муньяин вырезал еще одну подачу-конфетку со штрафного, а Вильялибре выиграл позиционную борьбу перед воротами, забил и перевел игру в овертаймы.

А дополнительная 30-минутка началась с шедевра Уильямса, которому в очередной раз дали много свободы на линии штрафной. Иньяки получил пас от Муньяина и пробил точно в дальнюю "девятку". Красота!

Iñaki Williams mete un golazo para poner por delante al Athletic (2-3) #BarcelonaAthletic pic.twitter.com/sFeCD28qph — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) January 17, 2021

Барселона пыталась спастись, но угрожала воротам басков только со стандартов. Атлетик выстоял и выиграл Суперкубок Испании, сняв скальп с Реала и Барсы! Уильямс (гол + ассист) – топ! Муньяин (два ассиста) – топ! Марселино – топ!

А каталонцы продолжают существовать без трофеев с сезона-2018/19. Месси провел далеко не лучший матч, а на последних минутах еще и опозорился, заработав удаление за удар соперника по голове... Первая красная карточка Месси в клубной карьере!