Испанец подал Брайтону официальный запрос на трансфер, сообщив о желании перейти в ряды чемпионов Англии. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

Манчестер Сити может отказаться от трансфера экс-игрока Барселоны, который должен был заменить Зинченко

Переговоры между клубами по трансферу 24-летнего испанца продвигаются крайне сложно. Разница между суммой, которую хотят "чайки" и той, которую дает Сити, достаточно существенна. Несмотря на это, стороны продолжают переговоры, хотя не исключено, что Манчестер Сити выйдет из борьбы за левого защитника. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, недавно "горожане" продали Александра Зинченко в Арсенал и рассчитывали подписать воспитанника Барселоны на место украинца. В настоящее время в распоряжении Хосепа Гвардиолы из левых защитников остались только Жоау Канселу и Натан Аке, для которого это далеко не основная позиция.

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра