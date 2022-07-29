Іспанець подав Брайтону офіційний запит на трансфер, повідомивши про бажання перейти до лав чемпіонів Англії. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Манчестер Сіті може відмовитись від трансферу екс-гравця Барселони, який мав замінити Зінченка

Перемовини між клубами щодо трансферу 24-річного іспанця просуваються вкрай складно. Різниця між сумою, яку хочуть "чайки" і тою, яку дає Сіті, доволі суттєва. Попри це, сторони наразі продовжують перемовини, хоча не виключено, що Манчестер Сіті таки вийде з боротьби за лівого оборонця. Остаточне рішення ухвалять найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно "містяни" продали Олександра Зінченка в Арсенал і розраховували підписати вихованця Барселони на місце українця. Наразі у розпорядженні Хосепа Гвардіоли з лівих захисників залишилися лише Жоау Канселу і Натан Аке, для якого це далеко не основна позиція.

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра