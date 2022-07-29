Защитник Брайтона Марк Кукурелья может так и не стать новичком Манчестер Сити этим летом.

Манчестер Сити близок к тому, чтобы выйти из переговоров насчет возможного трансфера Кукурельи из Брайтона, сообщает The Athletic.

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Отмечается, что чемпион Англии готов выложить не более 40 млн фунтов стерлингов, тогда как Брайтон хочет получить за испанца 50 млн. До этого Манчестер Сити предлагал 30 млн фунтов – примерно такую же сумму клуб получил за продажу Александра Зинченко.

Добавим, что Кукурелья сыграл в 38 матчах за Брайтон в прошлом сезоне, в которых отличился голом и 2 ассистами.

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