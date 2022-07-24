Товарищеский матч

Арсенал – Челси – 4:0

Голы: Жезус, 15, Эдегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Микель Артета говорил, что Зинченко получит шанс в поединке. Своего слова тренер сдержал, да еще и выпустил украинца с первых минут. Александр в одном из моментов пробил с угла штрафной, но соперник заблокировал удар. В общем, украинец выглядел довольно естественно на левом фланге "канониров" – подключался к атакам, подчищал в обороне. Даже запомнился очень эффектным обыгрышем на бровке. Его заменили после перерыва на Нуну Тавареша.

Еще будучи на поле, Зинченко увидел два красивых гола в исполнении новых одноклубников: Жезус шедевром открыл счет, а Эдегор результативно завершил отличную комбинацию. Сокращать отставание мог Маунт, но удар на себя взял каркас.

После перерыва ситуация не изменилась – Арсенал доминировал, а Челси преимущественно защищался. Это, в конце концов, стало причиной еще двух голов в ворота Менди. Сака реактивно сыграл на добивании, а Локонга поставил точку в добавленное арбитром время.

Для "канониров" этот спарринг был уже пятым. Все матчи они выиграли. Впереди у Зинченко и Ко встреча с Севилией и старт нового сезона АПЛ 5 августа против Кристал Пелас. У Челси остался контрольный поединок с Удинезе, в чемпионате Англии первый матч команда Тухеля проведет днем ​​позже.