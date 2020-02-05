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Потенциальный новичок Барселоны забивает чаще Месси – впечатляющая статистика

20:36 231 Читати українською
Потенциальный новичок Барселоны забивает чаще Месси – впечатляющая статистика
Анхель / Mister Chip

Mister Chip привел интересную статистику голеадоров испанской Ла Лиги сезона 2019/20. Лионель Месси уступает только сенсационному нападающему, который может усилить Барселону.

Нападающий Хетафе Анхель является лучшим представителем Ла Лиги в текущем сезоне по количеству затраченного времени на забитый гол, сообщает MisterChip в твиттере.

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На один забитый мяч форвард в среднем тратит 101 минуту. Интересно, что от него немного отстал Лионель Месси (103 минуты), а также Луис Суарес и Артуро Видаль (по 116). Список замыкает еще один представитель Барселоны – сенсационный Ансу Фати (146 минут для забитого гола).

Напомним, что Анхель является одним из кандидатов на усиление атаки Барселоны из-за повреждений Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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