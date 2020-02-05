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Барселона нашла срочную замену Дембеле, – СМИ

15:45 240 Читати українською
Барселона нашла срочную замену Дембеле, – СМИ
Анхель / EFE

Тренерский штаб испанской Барселоны, похоже, определился с заменой вингеру Усману Дембеле. Француз вылетел до конца сезона из-за травмы.

Форвард Хетафе Анхель – главная цель команды из Каталонии, утверждает Sport.es.

Барселона может подписать форварда Бетиса

Опытный нападающий соответствует требованиям, которые должен выполнить Барса, чтобы подписать игрока вне трансферного окна. Анхель под руководством Хосе Бордаласа является ведущим игроком Хетафе и в 32 переживает вторую молодость. Он с одинаковой эффективностью может выполнять роль центрфорварда и флангового нападающего. Сам игрок хотел бы еще поиграть в более именитом клубе – зимой его вел Эспаньол, но в итоге выбрал Де Томаса.

В сезоне 2019/20 Анхель провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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