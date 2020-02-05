Потенційний новачок Барселони забиває частіше за Мессі – вражаюча статистика

Mister Chip навів цікаву статистику голеадорів іспанської Ла Ліги сезону 2019/20. Ліонель Мессі поступається лише сенсаційному нападнику, який може підсилити Барселону.

Нападник Хетафе Анхель є найкращим представником Ла Ліги в поточному сезоні за кількістю витраченого часу на забитий гол, повідомляє MisterChip у твіттері.

Барселона знайшла термінову заміну Дембеле, – ЗМІ

На один забитий м'яч форвард в середньому витрачає 101 хвилину. Цікаво, що від нього трохи відстав Ліонель Мессі (103 хвилини), а також Луїс Суарес та Артуро Відаль (по 116). Список замикає ще один представник Барселони – сенсаційний Ансу Фаті (146 хвилин для забитого гола).

Нагадаємо, що Анхель є одним із кандидатів на підсилення атаки Барселони через пошкодження Луїса Суареса та Усмана Дембеле.

"З ним все дуже погано": як іспанські ЗМІ оцінюють Луніна та Зозулю після першої очної битви в Сегунді