"Приятно, что руководство Комитета арбитров УАФ стало больше доверять молодым рефери. Совсем недавно Суперкубок Украины обслуживал 33-летний Андрей Коваленко из Полтавы, и он справился со своими обязанностями. Думаю, что не подведет и Александр Шандор.

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Их объединяет спокойствие и взвешенные решения, отвечающие не только правилам, но и духу игры. Также важно, что Коваленко и Шандор уже готовы психологически обслуживать матчи с участием отечественных лидеров.

Что хотелось бы пожелать Шандору, у которого, кстати, отец был одним из лучших арбитров? По собственному опыту знаю, что поединки грандов легче судить, чем матчи с участием аутсайдеров, где значительно больше нарушений. Прежде всего, нужно постараться не мешать футболистам играть и, когда убедишься, что они тебе доверяют, то никаких проблем не возникнет, и все получится.

Что касается непосредственно матча, то в последнее время Шахтер выглядит немного лучше, разве что на боевитости дончан скажется отсутствие травмированного Лассины Траоре. Это повышает шансы Динамо не проиграть, и не будем забывать, что Шахтер тоже не безгрешен в обороне", – сказал Ступар в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 3 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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