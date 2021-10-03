"Приємно, що керівництво Комітету арбітрів УАФ стало більше довіряти молодим рефері. Зовсім недавно Суперкубок України обслуговував 33-річний Андрій Коваленко з Полтави, і він впорався зі своїми обов'язками. Думаю, що не підведе і Олександр Шандор.

Динамо – Шахтар: команди визначились із формою на Класичне

Їх об'єднує спокій і зважені рішення, що відповідають не лише правилам, але й духу гри. Також важливо, що Коваленко і Шандор вже готові психологічно обслуговувати матчі за участю вітчизняних лідерів.

Що хотілося б побажати Шандору, у якого, до речі, батько був одним з найкращих арбітрів? З власного досвіду знаю, що поєдинки грандів легше судити, ніж матчі за участю аутсайдерів, де значно більше порушень. Перш за все, потрібно постаратися не заважати футболістам грати і, коли переконаєшся, що вони тобі довіряють, то жодних проблем не виникне, і все вдасться.

Що стосується безпосередньо матчу, то останнім часом Шахтар виглядає трохи краще, хіба що на бойовитості донеччан позначиться відсутність травмованого Лассіна Траоре. Це підвищує шанси Динамо не програти, та й не будемо забувати, що Шахтар теж не безгрішний в обороні", – сказав Ступар у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ