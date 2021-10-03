Киевская и донецкая команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в сверхпринципиальном противостоянии.

Уже сегодня, 3 октября, в рамках 10-го тура УПЛ состоится одна из самых ожидаемых дуэлей украинского первенства – битва между Динамо и Шахтером. Команды решили не изменять традициям и сыграют в обычной экипировке, сообщает официальный сайт киевлян.

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Так Динамо выйдет на газон НСК Олимпийский в бело-голубых цветах, а голкипер киевлян сыграет в сером комплекте. Шахтер будет соревноваться в "оранжевой" экипировке, тогда как вратарь "горняков" будет в салатовой форме.

Напомним, Классическое стартует в 19:30. Предыдущая встреча между командами завершилась разгромом киевлян – в Суперкубке Украины команда Де Дзерби праздновала победу со счетом 3:0.

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