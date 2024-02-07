Саарбрюкен не смог принять менхенгладбахскую Боруссию на своём поле в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Как информирует Kicker, после сильного ливня газон Людвигшпарк был залит водой и не являлся пригодным для проведения игры. В конце концов, матч был перенесён незадолго до того, как должен был начаться. "Если кто-то получит травму, то у нас возникнут проблемы", – объяснил причину такого решения главный арбитр Флориан Бадштюбнер.

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Это - привычное дело для Саарбрюкена, ведь на домашнем стадионе команды нет функционирующей дренажной системы. Ранее эта скромная команда имела такую же проблему перед приёмом Баварии в матче 1/8 финала Кубка. Однако тогда её удалось решить с помощью большого количества рабочих и специальной техники.

Новая дата матча пока что неизвестна. Сообщается, что эта ситуация не повлияет на жеребьёвку полуфинала Кубка – она состоится по расписанию.

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