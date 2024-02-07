Саарбрюкен не зміг прийняти менхенгладбахську Борусію на своєму полі в рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини. Як інформує Kicker, після сильної зливи газон Людвігшпарк був залитий водою і не був придатним для проведення гри. Зрештою, матч було перенесено незадовго до того, як мав розпочатися. "Якщо хтось отримає травму, то у нас виникнуть проблеми", – пояснив причину такого рішення головний арбітр Флоріан Бадштюбнер.

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Це – звична справа для Саарбрюкена, адже на домашньому стадіоні команди немає функціонуючої дренажної системи. Раніше ця скромна команда мала таку саму проблему перед прийомом Баварії в матчі 1/8 фіналу Кубка. Однак тоді її вдалося розв'язати за допомогою великої кількості робітників і спеціальної техніки.

Нова дата матчу поки що невідома. Повідомляється, що ця ситуація не вплине на жеребкування півфіналу Кубка – воно відбудеться за розкладом.

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