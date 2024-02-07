Майнц и Унион сыграли в перенесённом матче 18-го тура чемпионата Германии. Изначально эта встреча должна была быть сыграна 19 января, но тогда она так и не состоялась из-за сильного снегопада.

Боруссия Д отпустила призера ЧМ в Турцию

Битва за выживание завершилась вничью, хотя Унион должен быть доволен такому результату, в отличие от своего соперника – "карнавальщики" имели возможность сократить отставание от Кельна до одного очка. Ничья означает, что команда Яна Зиверта будет отставать от "козлов" на три пункта.

Хозяева владели подавляющим преимуществом, но растратили свои моменты попусту. Когда же Майнцу наконец-то удалось открыть счёт на 45+8-й минуте (Буркардт забил после розыгрыша углового), Унион сумел восстановить статус-кво ещё к перерыву – Госенс забил ответный мяч в атаке, которая началась со вбрасывания мяча из аута.

К слову, арбитр компенсировал к первому тайму 9 минут, а затем увеличил количество до 15 из-за поведения болельщиков Униона. Они забросали поле теннисными мячиками – Рами Хедире пришлось их успокаивать.

В конце второго тайма Онисиво мог принести хозяевам желанную победу, но в убойной ситуации не сумел пробить точно в створ ворот.