После перерыва в игре Милана все сломалось, – Ибрагимович назвал главную причину поражения от Интера

Нападающий Милана Златан Ибрагимович подытожил матч против Интера, в котором его команда не смогла удержать преимущество в 2 гола.

"Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут будут решающими, и именно в этом отрезке мы пропустили два гола. Милан перестал играть, верить и прессинговать. После перерыва в нашей игре все сломалось. Я думаю, что это признак недостатка опыта, потому что вы должны знать, как контролировать игру при счете 2:0.

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Первый тайм от Милана был практически идеальным. Я ожидал большего от Интера, в первом тайме они не были похожи на команду со второго места. Они показали себя после перерыва", – цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, в первом тайме матча с Интером "россонери" забили два гола и при комфортном преимуществе ушли на перерыв. Во второй половине игры подопечные Пиоли пропустили 4 гола и потерпели поражение.

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