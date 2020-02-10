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Після перерви у грі Мілана все зламалося, – Ібрагімовіч назвав головну причину поразки від Інтера

08:00 624 Читать на русском
Після перерви у грі Мілана все зламалося, – Ібрагімовіч назвав головну причину поразки від Інтера
Златан Ібрагімовіч / Bleacher Report

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч підсумував матч проти Інтера, у якому його команда не змогла втримати перевагу у 2 голи.

51’ Марсело Брозовіч
53’ Матіас Весіно
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребіч 40’
Златан Ібрагімовіч 45+1’
40’ Анте Ребіч
45+1’ Златан Ібрагімовіч
51’ Марсело Брозовіч
53’ Матіас Весіно
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

"Важко пояснити, що сталося. У перерві ми сказали собі, що перші 15 хвилин будуть вирішальними, і саме в цьому відрізку ми пропустили два голи. Мілан перестав грати, вірити і пресингувати. Після перерви в нашій грі все зламалося. Я думаю, що це ознака браку досвіду, тому що ви повинні знати, як контролювати гру за рахунку 2:0.

Інтер – Мілан – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм від Мілана був практично ідеальним. Я очікував більшого від Інтера, в першому таймі вони не були схожі на команду з другого місця. Вони показали себе після перерви", – цитує Ібрагімовіча Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у першому таймі матчу з Інтером "россонері" забили два голи і за комфортної переваги пішли на перерву. У другій половині гри підопічні Піолі пропустили 4 голи і зазнали поразки.

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Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Інтер - Мілан
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