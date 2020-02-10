Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча

Интер одержал волевую победу в дерби против Милана. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Команда Стефано Пиоли показала грамотную игру в первом тайме и заслуженно ушла на перерыв с двумя мячами преимущества. Ибрагимович показал, что фанаты "россонери" не зря ожидали его возвращения в состав. Сначала швед сделал идеальную скидку на Ребича, а потом забил и сам.

Интер перестрелял Милан в дерби – Ибрагимович сделал гол+пас, но Лукаку и Ко перевернули матч

Антонио Конте явно не терял время в перерыве, дав подопечным огромный заряд на камбэк. Лучше всех тренера слушали Брозович и Весино, которые за 4 минуты сравняли счет. Такой психологический удар стал роковым для Милана. Условные гости так и не вернулись к удачной модели игры первой половины, зато сами пропустили еще дважды. Де Врей замкнул подачу с углового от Кандревы, а контрольный в голову оформил Лукаку – 4:2.