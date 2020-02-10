toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ИНТЕР - МИЛАН

Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча

00:47 26 Читати українською
Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча
Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча

Интер одержал волевую победу в дерби против Милана. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребич 40’
Златан Ибрагимович 45+1’
40’ Анте Ребич
45+1’ Златан Ибрагимович
51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

Команда Стефано Пиоли показала грамотную игру в первом тайме и заслуженно ушла на перерыв с двумя мячами преимущества. Ибрагимович показал, что фанаты "россонери" не зря ожидали его возвращения в состав. Сначала швед сделал идеальную скидку на Ребича, а потом забил и сам.

Интер перестрелял Милан в дерби – Ибрагимович сделал гол+пас, но Лукаку и Ко перевернули матч

Антонио Конте явно не терял время в перерыве, дав подопечным огромный заряд на камбэк. Лучше всех тренера слушали Брозович и Весино, которые за 4 минуты сравняли счет. Такой психологический удар стал роковым для Милана. Условные гости так и не вернулись к удачной модели игры первой половины, зато сами пропустили еще дважды. Де Врей замкнул подачу с углового от Кандревы, а контрольный в голову оформил Лукаку – 4:2.

blog_ava
Срна анонсировал уход из Шахтера нескольких молодых игроков
9 февраля
1135
Теги
Италия Интер Интер Милан Милан Видеоновости Интер - Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
39
мин
Реал Сосьедад
22:00
Мирандес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук