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Португалия в ярком матче победила Италию и выиграла Евро-2018 U-19

22:07 89 Читати українською
Португалия в ярком матче победила Италию и выиграла Евро-2018 U-19
Италия – Португалия / UEFA

В финале юношеского чемпионата Европы-2018 португальцы оказались сильнее итальянцев – 4:3.

Португалия, которая в полуфинале уничтожила сборную Украины, в конце первого тайма воплотила свое преимущество в забитый мяч – итальянский голкипер не справился с выстрелом Жоао Филипе с линии штрафной.

На 72 минуте португальцы удвоили преимущество, когда вратарь "скуадры адзурры" снова не наилучший образом отразил удар Филипе, а Тринкау успел на добивание. Казалось, что победитель матча известен, однако Италия в течение одной минуты осуществила камбэк.

Героем апеннинцев стал Мойзе Кин. Сначала он обыгрался с Капоне и поразил дальний угол чужих ворот, а через несколько мгновений в штрафной откликнулся на прострел Дзаньоло и послал мяч туда же.

Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась Португалия. На красивый результативный удар Филипе Италия ответила голом головой от Скамаккы, который замкнул подачу с фланга. Однако последнее слово сказал Педро Коррея, который вырвал для "селесао" победу.

Таким образом португальцы реабилитировались за поражение в финале прошлогоднего Евро U-19, где титул забрала Англия.

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Евро-2018 U-19. Финал

Италия – Португалия – 3:4

Голы: Кин, 75, 76, Скамакка, 108 – Филипе, 45+1, 103, Тринкау, 72, П. Коррея, 109

Евро-2018 (U 19)Финал

Италия U-19 - Португалия U-19: Воскресенье 29 июля 2018

Италия U-19
Матч окончен
3 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Португалия U-19
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