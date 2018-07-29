Португалія в яскравому матчі перемогла Італію та виграла Євро-2018 U-19

У фіналі юнацького чемпіонату Європи-2018 португальці виявилися сильнішими за італійців – 4:3.

Португалія, яка у півфіналі знищила збірну України, наприкінці першого тайму втілила свою перевагу в забитий м'яч – італійський голкіпер не впорався з пострілом Жоао Філіпе з лінії штрафного майданчика.

На 72 хвилині португальці подвоїли перевагу, коли воротар "скуадри адзурри" знову не накращим чином відбив удар Філіпе, а Трінкау встиг на добивання. Здавалося, що переможець матчу відомий, однак Італія протягом однієї хвилини здійснила камбек.

Героєм апеннінців став Мойзе Кін. Спершу він обігрався з Капоне та вразив дальній кут чужих воріт, а через декілька миттєвостей у штрафному майданчику відгукнувся на простріл Дзаньоло і послав м'яч туди ж.

Гра перейшла в овертайми, де сильнішою виявилася Португалія. На красивий результативний удар Філіпе Італія відповіла голом головою від Скамакки, який замкнув подачу з флангу. Однак останнє слово сказав Педро Коррея, який вирвав для "селесао" перемогу.

Таким чином португальці реабілітувалися за поразку в фіналі минулорічного Євро U-19, де титул забрала Англія.

Україна у півфіналі Євро-2018 U-19: суперник не забиває з метра, але має історичного чемпіона і партнера Ярмоленка

Євро-2018 U-19. Фінал

Італія – Португалія – 3:4

Голи: Кін, 75, 76, Скамакка, 108 – Філіпе, 45+1, 103, Трінкау, 72, П. Коррея, 109