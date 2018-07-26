Украина в 1/2 Евро-2018 U-19: соперник не забивает с метра, но у него есть исторический чемпион и партнер Ярмоленко

Украина U-19 впервые в истории подходит к полуфиналу юношеского Евро в качестве команды, которая финишировала первой в группе. Там сборная под руководством Петракова сыграет против очень серьезного и опасного соперника.

Португалия как Франция

Команда Элио Соузы во многом похожа на фаворита Евро-2018 U-19, которого уже била Украина на групповом этапе. Много забивает, но в матче с главным конкурентом (Италией) драматично проиграла после удаления. Есть такое ощущение, что атакующий стиль Португалии собственно больше на руку украинцам, чем прагматизм Италии.

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Интересный факт: португальцы стали единственной командой элит-раунда отбора на Чемпионат Европы, не пропустившей ни одного гола. Зато в Финляндии они уже позволили соперникам 4 раза отличиться в их воротах. Здесь они играют агрессивно впереди, но нередко заигрываются и становятся очень уязвимыми вблизи своих ворот.

Португальцы также напоминают французов своими успехами. С 2013 года они 4 раза выходили в полуфинал юношеского Евро и дважды становились финалистами. Украине пока такая непрерывность успешных поколений только снится.

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Их козырь традиционный – атака. По именам на юношеском уровне у них супертрио в нападении: главный бомбардир и капитан Зе Гомеш (Бенфика, 550 тысяч евро стоимости по Трансфермаркту) по центру, Жоао Филипе или просто Жота (Бенфика, 450 тысяч евро) и Тринкао (Брага, сумма отступных 30 млн евро) на флангах.

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Когда смотришь, как они атакуют, первая мысль – нам ничего не светит. Но во-первых, Украина уже одолела не менее мощную Францию, во-вторых, итальянцы показали, что с этим соперником можно играть и бить его же оружием. Да и сами португальцы не безгрешны. Да, атлеты, физически выносливые, технические, как всегда, но они позволяли слишком много возле своих владений и дважды на групповом этапе умудрились промахнуться в пустые ворота!

Один из найиболее епичных эпизодов на совести форварда Бенфики Б Месаке Джу – на видео по переходу с 18-й секунды. В полузащите стоит также отметить "восьмерку" Мигеля Луиша (Спортинг, 400 тысяч евро), способного забить с простого флангового навеса, и "десятку" Домингоса Кину (партнер Андрея Ярмоленко по Вест Хэму), который уже играл в АПЛ, забил супергол итальянцам издалека и привлек внимание самой Барселоны. Не забывайте и о двух 18-летних. Вратарь Диого Кошта из Порту является самым дорогим в составе обеих сборных (2 млн евро) и несколько раз уже поражал крутыми сейвами. А еще опорник Бенфики Флорентино Луиш (1 миллион евро), которому с таким именем писан путь в Реал Мадрид. Оба в таком молодом возрасте уже ездили на ЧМ-2017 среди игроков до 20 лет (вместе с Зе Гомешем и Мигелем Луишем), где только по пенальти вылетели в четвертьфинале от Уругвая.

И здесь чемпион мира

Тренер португальцев Соуза в чем-то схож с Петраковым. Он также очень долго (почти 10 лет) работает с различными юношескими сборными своей страны и не безуспешно. Фактически с этой же командой он выиграл Евро-2016 U-17. Элио входит в так называемый клуб игроков, которые за всю карьеру играли всего за 1 клуб. Соуза защищал цвета Витории Сетубал, на молодежном уровне выигрывал Чемпионат мира, но не более. В конце концов, одного чемпиона мира (француза Диомеда) мы уже огорчили, почему бы не повторить?

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Лидер и рекордсмен

Он был Золотым игроком юношеского Евро-2016 до 17 лет, на котором Португалия взяла золото. На этом уровне ему нет равных в исторической классификации бомбардиров: Жозе Гомеш наколотил 16 голов за все время на Чемпионате Европы U-17 и является лучшим бомбардиром не только 2016 года, но и во всей истории турнира.

За последние лет 15 Золотыми игроками юношеского Евро становились такие звездные персонажи, как Руни, Велозу, Фабрегас, Шахин, Кроос, Гетце, Кркич, Санчо. "Зе Голо" имеет все шансы повторить их успех, но на нынешнем турнире отличился лишь раз, а в матче против Финляндии получил травму и покинул поле на 54-й минуте. Сыграть в полуфинале сможет, но сам факт для его команды неприятен.

Почему шансы есть

Глобально португальцы не являются на голову выше украинцев. Команда Петракова не должна поймать звездочку после выхода на Чемпионат мира, однако отметить наш успех просто необходимо. Украина U-19 не проигрывает 10 матчей подряд, последний раз потерпев поражение в марте 2017 года. Португалия за этот же игровой промежуток успела проиграть три раза.

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Нашей команде, возможно, помог бы Андрей Лунин, но и динамовец Владислав Кучерук пока неплохо справляется. А вот у соперника звездных потерь побольше будет. Чего стоит только Диогу Далот – 19-летний защитник, которого Манчестер Юнайтед приобрел за 22 миллиона евро. Или 6-миллионный форвард Спортинга Рафаэль Леао, за которого Манчестер Сити уже готов отдать более 20 миллионов.

Большинство игроков сборной Португалии имеют опыт только матчей за вторые команды местных грандов, так и здесь нас не превосходят. Украинцы уже показали, что умеют идеально использовать установку тренера, убийственно прессинговать и контратаковать. Португальцы сами отмечают, что теоретически "сине-желтые" – самый сложный оппонент для них, крепкий во всех линиях. Наш соперник тоже очень тяжелый и неприятный, забивает минимум по 2 гола в каждом матче, но для этих ребят даже он не смертелен.