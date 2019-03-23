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Португалия – Украина: лучшие мгновения ничейной битвы в Лиссабоне

13:47 52 Читати українською

Португалия не дожала Украину (0:0) в 1-м туре отбора на чемпионат Европы-2020, а лучшие фотографии с поединка в этой подборке.

 

Сборные Португалии и Украины не выявили сильнейшего на стадионе Да Луж. Андрей Пятов стал лучшим игроком матча по данным InStat. Жуниор Мораес дебютировал за национальную команду Украины.

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Смотрите видеообзор лучших мгновений поединка. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат встречи с Португалией.

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Португалия - Украина Португалия Португалия Украина Украина Сборная Украины Фото
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