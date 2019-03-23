Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча отбора на Евро-2020 против Португалии.

"Хочу поблагодарить стадион за прекрасную атмосферу: португальских фанатов, украинцев, которые приехали поддержать команду. Люди преодолели долгий путь, мы слышали их поддержку. Большое спасибо им за это.

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Процентов на 80 мы выполнили план на игру, не позволив забить чемпионам Европы. Это была главная задача и ребята с ней справились. Где-то ожидали, что будем лучше выходить из обороны в атаку. Но надо отдать должное Португалии, они хорошо располагались на поле.

В целом я очень доволен результатом и игрой. Морлос сыграл очень хорошо, как и Коноплянка. Они сегодня больше выполняли защитные функции, чем атакующие.

Замены? Мы видели, что ребята устали и решили выпустить свежих игроков. Марлос выполнил мою установку на 100 процентов. Сегодня надо было перекрывать зоны передач. Мы правильно подготовились к игре, я командой полностью доволен.

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Люксембург? Мы едем к лидеру группы. Это очень важная игра для нас, мы будем серьезно готовиться. Нужно быстрее забывать обо всем, восстанавливаться и готовиться к следующей игре. Однозначно будут замены в стартовом составе. Будет ротация", – сказал Шевченко.