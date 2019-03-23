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Португалия – Украина: Пятов стал лучшим игроком матча по данным InStat

11:59 60 Читати українською
Португалия – Украина: Пятов стал лучшим игроком матча по данным InStat

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим игроком матча против Португалии.

 

Вратарь получил от статистического портала InStat 363 балла, что является лучшей оценкой всех игроков, которые выходили на поле в матче Португалия – Украина, сообщает "Команда №1".

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Пятов отразил 8 ударов, 7 из которых были нанесены из пределов штрафной, 5 раз в сыграл на выходе и сделал 45 передач с точностью 84%. Сборная Португалии провела 41 фланговую атаку и выполнила 19 стандартных положений.

К слову, подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против действующих чемпионов Европы в 1 туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0.

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Теги
Евро-2020 Андрей Пятов Андрей Пятов Украина Украина Португалия - Украина Сборная Украины
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