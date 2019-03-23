Пятов против Матрицы, Vamos Cossacos и увлечение родным катеначчо: реакция соцсетей на ничью Украины с Португалией

Сборная Украины выстояла в противостоянии со сборной Португалии (0:0) в премьерном матче квалификации к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на полученный в Лиссабоне зачетный балл.

"Желто-синие" сумели завершить вничью 0:0 поединок на стадионе Да Луж. Отдав инициативу хозяевам, украинцы надеялись поймать португальцев на контратаках. Под занавес поединка этот план едва не сработал, когда после удара Коноплянки и сейва Патрисиу дебютный гол за национальную команду мог забивать Жуниор Мораес. Однако, бразильскому украинцу не повезло. Отвернулась фортуна и от чемпионов Европы, а отчаянная игра украинской обороны и Андрея Пятова, кажется, шокировала звезд сборной Португалии. Пользователи соцсетей поражены игрой и результатом, а также рассыпались в комплиментах команде Шевченко.

Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков считает матч против португальцев пока лучшим за период работы Шевы со сборной. А еще уверен, что о Ракицком действительно можно забыть...