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Пятов против Матрицы, Vamos Cossacos и увлечение родным катеначчо: реакция соцсетей на ничью Украины с Португалией

12:38 16 Читати українською
Пятов против Матрицы, Vamos Cossacos и увлечение родным катеначчо: реакция соцсетей на ничью Украины с Португалией
Пятов против Матрицы, Vamos Cossacos и увлечение родным катеначчо: реакция соцсетей на ничью Украины с Португалией

Сборная Украины выстояла в противостоянии со сборной Португалии (0:0) в премьерном матче квалификации к Евро-2020. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на полученный в Лиссабоне зачетный балл.

 

"Желто-синие" сумели завершить вничью 0:0 поединок на стадионе Да Луж. Отдав инициативу хозяевам, украинцы надеялись поймать португальцев на контратаках. Под занавес поединка этот план едва не сработал, когда после удара Коноплянки и сейва Патрисиу дебютный гол за национальную команду мог забивать Жуниор Мораес. Однако, бразильскому украинцу не повезло. Отвернулась фортуна и от чемпионов Европы, а отчаянная игра украинской обороны и Андрея Пятова, кажется, шокировала звезд сборной Португалии. Пользователи соцсетей поражены игрой и результатом, а также рассыпались в комплиментах команде Шевченко.

Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков считает матч против португальцев пока лучшим за период работы Шевы со сборной. А еще уверен, что о Ракицком действительно можно забыть...

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

...Но не стоит забывать о следующем сопернике: "Перестраиваемся на Люксембург, а пока осознаем – 0:0 на поле чемпиона Европы и Караваев выключает Роналду. У нас еще есть чем похохотать на международном уровне, есть что показать из разряда – а вы пробейте. Спасибо Пятову, спасибо всем – мне очень понравился Миколенко".

Экс-хавбек сборной, а ныне – телеэксперт Евгений Левченко эмоций не сдерживал и назвал Пятова лучшим в составе национальной команды: "Красавцы! Это очень заслуженная ничья! Без паники, с правильным настроем и тактикой! Роналду – выключили. Пятов – лучший! Степаненко – уровень! Эмоции!".

Между тем экс-ведущий культовой программы "ТСН ПроСпорт", журналист Евгений Зинченко решил потроллить тех, кто прогнозировал обидное поражение украинцев в Лиссабоне: "Все уже подтерли свои твиты с нытьем и "прогнозами", уважаемые знатоки футбола?".

Известный телеведущий Игорь Цыганык назвал "игрока", вклад которого был наиболее значимым в действительный успех сборной Украины: "У нас сильнейшим футболистом была игровая дисциплина! Шевченко большой плюс".

На классную организацию игры обратил внимание и комментатор Вадим Скичко, а также подарил "желто-синим" красивое прозвище на португальский манер: "Должен признать, что это один из самых организованных матчей сборной Украины, которые мне довелось видеть. #VamosCossacos".

Паблик "Брутальный футбол" в своем стиле подытожил ход поединка Португалия – Украина, а кипер нашей национальной команды Андрей Пятов, похоже, перешел в статус супергероя.

"Сборная Украины, ты просто космос", – пишет в твиттере одна из болельщиц "желто-синих".

А вот ведущий каналов "Футбол 1/2" Максим Гиленко считает, что Андрей Шевченко на игру с португальцами выбрал не самый оптимальный состав, и дал несколько советов на матч со сборной Люксембурга: "Во многом не согласен с Шевченко по обороне. Мои изменения: Матвиенко справа в обороне, в центре Бурда. Относительно атаки просто теоретизирую, но. Цыганков справа, Марлос под, как уже делали когда был Ярмоленко. Слева в полузащите может Зинченко?".

Есть в Украине и настоящие ценители катеначчо. Столичный блогер Александр Барабошко не только назвал Пятова героем матча, но и получил удовольствие от игры: "Сборная Украины сыграла с Португалией 0:0. Наслаждался игрой, МОЛОДЦЫ. Пятов герой матча. Спасибо за такую игру! Становлюсь в очередь за билетами на игру в Украине".

Журналист Роман Ляшенко, очевидно, не удивлен "нулями" в Лиссабоне и считает, что с командами вроде Португалии как раз так и надо играть: "Вот так вот, выстояли в Португалии. Португалия – такая команда, что с ней как раз можно выстоять".

Известный агент Вячеслав Заховайло зато был щедрым на похвалу и Пятову, и обороне сборной Украины, а также считает, что у "желто-синих" уже есть свой почерк: "Старт удался... Я считаю, что это очень положительный результат. Португалия предсказуемо владела игровым и территориальным преимуществом. На их фоне команда Шевченко не стушевалась. Временами были удачные пассажи в нашей игре. Мы не играли на отбой. В игре сборной просматривается зрелый, конкурентноспособный стиль игры. Заслужил похвалы Пятов, выполнил свою работу, вселил уверенность в игру нашей обороны. Были и ошибки, как без них. Но мне наша игра нравится, есть почерк".

Теги
Евро-2020 Португалия Португалия Украина Украина Статьи Португалия - Украина Сборная Украины
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