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ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Португалія – Україна: найкращі миттєвості нічийної битви в Лісабоні

13:47 922 Читать на русском

Португалія не дотиснула Україну (0:0) в 1-му турі відбору на чемпіонат Європи-2020, а найкращі світлини з поєдинку в цій підбірці.

 

Збірні Португалії та України не виявили сильнішого на стадіоні Да Луж. Андрій Пятов став найкращим гравцем матчу за даними InStat. Жуніор Мораєс дебютував за національну команду України.

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Дивіться відеоогляд найкращих миттєвостей поєдинку. Керманич збірної України Андрій Шевченко прокоментував результат зустрічі з Португалією.

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Португалія - Україна Португалія Португалія Україна Україна Збірна України Фото
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