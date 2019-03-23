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ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

00:10 421 Читати українською
Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча
Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Украина сыграла вничью с Португалией в 1 туре отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Украина.

 

Сборная Украины в дебютном матче отбора на Евро-2020 отстояла ничью в выездном матче с Португалией. Хозяева больше владели инициативой, но команда Андрея Шевченко надежно действовала в защите и создала несколько опасных моментов у ворот Руя Партисиу. Однако поединок так и завершился без забитых голов.

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