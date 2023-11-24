Сборная Аргентины бурно отмечает успех на поле Бразилии в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Матч задерживали из-за стычек между болельщиками и полицией, а Лионель Месси даже забирал "альбиселесте" с поля Мараканы. Впрочем, извечные соперники таки сыграли, чтобы зафиксировать первое домашнее поражение Бразилии в истории отборов на чемпионаты мира.

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После поединка аргентинцы раздавали эмоциональные комментарии. Особо отличился Алексис Мак Аллистер, которого попросили описать победу над Бразилией. "Порно", – бросил полузащитник Ливерпуля и с ухмылкой скрылся от репортеров.

Общая ситуация в таблице также радует Аргентину. Действующие чемпионы мира возглавляют южноамериканский отбор, а бразильцы болтаются в нижней половине с тремя поражениями подряд.

On Tuesday, Alexis Mac Allister was asked to describe beating Brazil…



Interviewer: “??????? ?????? ?? ?????????? ??…”



AMA: "????"



(via @TyCSports)pic.twitter.com/2KOgGKbvye — B/R Football (@brfootball) November 24, 2023

Аргентина со скандалом нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ – Месси забирал команду с поля