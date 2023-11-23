Аргентина обыграла Бразилию на Маракане в рамках квалификации на ЧМ-2026. Матч сопровождался скандалами – фаны бились с полицией, а Месси выяснял отношения с оппонентами.

Аргентина со скандалом нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ – Месси забирал команду с поля

Дибала после победы посмеялся над бразильцами. Паоло выставил в Instagram фото Христа-Спасителя в футболке сборной Аргентины. Это вызвало негодование, ведь статуя в Рио-де-Жанейро является символом не только Бразилии, но и всего христианства.

Кстати, Дибала даже не участвовал в статусном матче. Он так и не сумел стать важным игроком для сборной Аргентины, выигравшей ЧМ-2022.