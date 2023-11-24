Збірна Аргентини бурхливо святкує успіх на полі Бразилії у відборі на чемпіонат світу 2026 року.

Матч затримували через заворушення між вболівальниками і поліцією, а Ліонель Мессі навіть забирав "альбіселесте" з поля Маракани. Втім, одвічні суперники таки зіграли, щоб зафіксувати першу домашню поразку Бразилії в історії відборів на чемпіонати світу.

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Після поєдинку аргентинці роздавали емоційні коментарі. Особливо відзначився Алексіс Мак Аллістер, якого попросили описати перемогу над Бразилією. "Порно", – кинув півзахисник Ліверпуля і з посмішкою втік від репортерів.

Загальна ситуація в таблиці також тішить Аргентину. Чинні чемпіони світу очолюють південноамериканський відбір, а бразильці бовтаються в нижній половині з трьома поразками поспіль.

On Tuesday, Alexis Mac Allister was asked to describe beating Brazil…



Interviewer: “??????? ?????? ?? ?????????? ??…”



AMA: "????"



(via @TyCSports)pic.twitter.com/2KOgGKbvye — B/R Football (@brfootball) November 24, 2023

Аргентина зі скандалом завдала Бразилії історичної поразки у відборі ЧС – Мессі забирав команду з поля