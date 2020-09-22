Попугай чуть не сорвал матч женской сборной Бразилии – футболистку спасали мячом
Пернатый "болельщик" хотел приобщиться к двусторонке женской сборной Бразилии, но что-то пошло не так.
Национальная бразильская команда среди женщин пыталась провести двусторонку, но стартовый свисток пришлось отложить.
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На поле вылетел попугай, который решил приземлиться точно на голову одной из футболисток. Впечатляющие размеры птицы не вызывали у радости у девушки. Персонал команды сумел заинтересовать попугая футбольным мячом и сменить его место дислокации.
После этого "перфоманса" пернатый полетел осваивать ворота.
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