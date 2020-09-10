У Європі відбулися стартові тури Ліги націй. На арену знову виходять клуби – найближчого вікенду розпочинається новий сезон англійської Прем'єр-ліги і Ла Ліги. Найпрекрасніша частина фанатських армій причерпурилася і готова до видовища.

Представляємо вашій увазі спокусливі фото 27 кралечок, традиційно підглянуті у Twitter-акаунті FutbolBabes. Тут географія не обмежується Англією та Іспанією. Відвертих дівчат, які обожнюють футбол, вистачає на всіх континентах.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Спортінг (Лісабон, Португалія)

2. Баварія (Мюнхен, Німеччина)

3. Сеул (Південна Корея)

4. Збірна Польщі

5-6. Тігрес (Монтеррей, Мексика)

7. Інтер (Мілан, Італія)

8. ПСЖ (Париж, Франція)

9. Збірна Мексики

10. Лідс (Англія)

11. Чівас (Гвадалахара, Мексика)

12-13. РБ Лейпциг (Німеччина)

14-15. Барселона (Іспанія)

16. Фламенго (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

17. Саутгемптон (Англія)

18. Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилія)

19-20. Манчестер Юнайтед (Англія)

21. Бока Хуніорс (Буенос-Айрес, Аргентина)

22. Челсі (Лондон, Англія)

23-26. Ювентус (Турин, Італія)

27. Збірна Англії

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