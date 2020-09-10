Еротична пауза: для Мессі стала на коліна, відверті леді інтригують найсокровеннішим – вони обожнюють не тільки футбол
"Футбол 24" запалює чоловічі серця.
У Європі відбулися стартові тури Ліги націй. На арену знову виходять клуби – найближчого вікенду розпочинається новий сезон англійської Прем'єр-ліги і Ла Ліги. Найпрекрасніша частина фанатських армій причерпурилася і готова до видовища.
Представляємо вашій увазі спокусливі фото 27 кралечок, традиційно підглянуті у Twitter-акаунті FutbolBabes. Тут географія не обмежується Англією та Іспанією. Відвертих дівчат, які обожнюють футбол, вистачає на всіх континентах.
Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)
1. Спортінг (Лісабон, Португалія)
2. Баварія (Мюнхен, Німеччина)
3. Сеул (Південна Корея)
4. Збірна Польщі
5-6. Тігрес (Монтеррей, Мексика)
7. Інтер (Мілан, Італія)
8. ПСЖ (Париж, Франція)
9. Збірна Мексики
10. Лідс (Англія)
11. Чівас (Гвадалахара, Мексика)
12-13. РБ Лейпциг (Німеччина)
14-15. Барселона (Іспанія)
16. Фламенго (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
17. Саутгемптон (Англія)
18. Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилія)
19-20. Манчестер Юнайтед (Англія)
21. Бока Хуніорс (Буенос-Айрес, Аргентина)
22. Челсі (Лондон, Англія)
23-26. Ювентус (Турин, Італія)
27. Збірна Англії
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