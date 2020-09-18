Главный тренер "селесао" Тите определился с игроками, которых хочет видеть в двух ближайших матчах своей команды.

Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал на матчи отборочного турнира чемпионата мира 23 футболиста, сообщает официальный Твиттер Бразильской футбольной конфедерации.

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"Желто-зеленые" уже 9 октября начнут борьбу за право участия в ЧМ-2022 поединком против сборной Боливии. Игра состоится в Сан-Паулу и пройдет за закрытыми дверьми. Интересно, что этот матч изначально был запланирован на 27 марта в Ресифи, но его пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. 13 октября подопечные Тите сыграют со сборной Перу.

Стоит отметить, что среди избранных – двое новичков: представитель Палмейраса Габриэль Менино и Бруно Гимараес из Лиона. К сожалению, нет в заявке ни одного представителя донецкого Шахтера.

Полный список игроков сборной Бразилии выглядит следующим образом:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Вевертон (Палмейрас), Адербар Сантос (Атлетико Паранаэнсе).

Защитники: Данило (Ювентус), Габриэль Менино (Палмейрас), Ренан Лоди (Атлетико), Алекс Теллес (Порту), Тиаго Силва (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Фелипе (Атлетико), Родриго Кайо (Фламенго).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Фабинью (Ливерпуль), Бруно Гимараес (Лион), Дуглас Луис (Астон Вилла), Эвертон Рибейро (Фламенго), Фелиппе Коутиньо (Бавария), Неймар (ПСЖ), Эвертон (Бенфика).

Нападающие: Габриэль Жезус (Манчестер Сити), Родриго (Реал), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Ришарлисон (Эвертон).

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