Пернатий "вболівальник" хотів долучитись до двосторонки жіночої збірної Бразилії, але щось пішло не так.

Національна бразильська команда серед жінок намагалась провести двосторонку, але стартовий свисток довелось відкласти.

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На поле вилетів папуга, який вирішив приземлитись точно на голову однієї з футболісток. Вражаючі розміри птаха не викликали у радості у дівчини. Персонал команди зумів зацікавити папугу футбольним м'ячем та змінити його місце дислокації.

Після цього "перфомансу" пернатий полетів освоювати ворота.

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