"Когда я понял для себя, что Заря – все? Оно началось буквально где-то в прошлом году в марте. Я начал переговоры по контракту.

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Я не говорил, что я не согласен, я говорил просто: "Есть некоторые задолженности, давайте сначала закроем эти задолженности и будем говорить о контракте". Это официальная зарплата, которую не выплатили мне.

Они просто прямо начали как-то меня запугивать, сразу угрозы бросать. Ну это же простые переговоры, мы с вами говорим о нашем будущем контракте. Я сказал, что я продолжу сотрудничество, если выполнят обязательства по предыдущим задолженностям.

Но начались сразу угрозы со всех сторон – из клуба, от другого человека. Все же видели это: "Хлань – не Роналду". И после этого я уже понял, что будущее с этим клубом вряд ли у меня получится", – сказал Хлань в программе "Трендец".

Напомним, после ухода из Зари Максим стал настоящим открытием в Польше – украинец феерит в составе Лехии, а накануне был признан лучшим игроком февраля-марта в Первой лиге Польши.

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