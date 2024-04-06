– Есть открытая информация, что у тебя был контракт с Зарей, оставалось полгода. Ты сам решил разорвать его и потом подписал по факту контракт с Лехией.

– Я расторг действующее соглашение в одностороннем порядке. Над мной фактически просто издевались. Это все открыто, Это каждый из игроков Зари может подтвердить.

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– Но все равно выглядит как-то... Например, какой-то футболист после теста Купера может тоже сказать: "Это ментальное издевательство, я не хочу бежать". То есть, ты считаешь, этого достаточно, чтобы разорвать контракт?

– Нет, там было много других причин, но тест Купера ты бежишь для чего-то. Ты знаешь, что ты готовишься к сезону, к играм, чтобы у тебя была выносливость. А я к чему готовился?

Потом, когда мне сказал... сказали, не буду на личности переходить, что я в эти полгода, что оставались, буду только бегать по кругу, даже мяча не буду касаться. Это была подготовка к чему? Это было аморально с их стороны, – сказал Хлань в программе "Трендец".

Напомним, после ухода из Зари Максим стал настоящим открытием в Польше – украинец феерит в составе Лехии, а накануне был признан лучшим игроком февраля-марта в Первой лиге Польши.

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