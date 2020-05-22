Попов оценил готовность Динамо к битве с Шахтером – киевляне могут провести еще несколько спаррингов

Защитник Динамо Денис Попов подытожил выступление своей команды в товарищеском матче против Руха (0:0).

"Эмоции и чувства положительные. Рад вернуться на поле, сыграть наконец в футбол. Хотя матч и неофициальный. Сыграл 90 минут, чувствую себя хорошо, но, мне кажется, нужно еще набирать, чтобы было идеально. Как таковой, подготовки именно к этому матчу не было. Мы готовимся к возобновлению сезона. Было больше работы с мячами, чтобы наладить взаимодействие в команде, а также тактические упражнения. А в физическом плане все ребята на хорошем уровне.

Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата возобновления сезона

Насколько мы готовы к Шахтеру – покажет непосредственно сама игра. А готовиться начнем, пожалуй, уже после выходного. Завтра у нас еще одна тренировка. Думаю, с новой недели начнем готовиться непосредственно к этому матчу. Конечно, все соскучились по играм. По любым играм, даже сегодняшний товарищеский матч был для нас долгожданным.

Против Руха были моменты и хорошие, и плохие – без этого никуда. Конечно, плохо, что не забили. Хотя моменты у нас были хорошие. Просто не хватило реализации непосредственно во время моментов. В принципе, особых замечаний не было. Да, нам важно было почувствовать игровой ритм. Если будет такая возможность, то, думаю, тренерский штаб запланирует еще какие-то товарищеские игры", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Динамо не смогло переиграть Рух в первом матче за 2 месяца – парад ошибок и подарков