Динамо не смогло переиграть Рух в первом матче за 2 месяца – парад ошибок и подарков

Динамо Киев и Рух Львов сыграли вничью 0:0 в Киеве на стадионе имени В. Лобановского. Счет и отчет товарищеского матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 22 мая 2020

Динамо – Рух – 0:0

Матч Динамо – Рух стартовал в 14:00. Это первая игра киевского клуба с момента остановки УПЛ и введение карантина. Игра состоялась на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Соперником команды Михайличенко стал Рух, возглавляющий Первую лигу и претендующий на выход в элитный дивизион. Этот спарринг стал первым в Украине после более чем двухмесячной паузы – из-за ослабления карантина правительство разрешило проводить матчи без зрителей.

Динамо – Рух: онлайн-трансляция матча

Динамо смелее начало. При отсутствии Цыганкова справа вышел Буяльский, а острые атаки проходили левым флангом. Вербич неплохо разгонял атаки, Миколенко дважды находил в штрафной партнеров, но в обоих случаях до удара дело не доходило. То словенец проиграл борьбу, то перемудрили, несколько раз пропустив мяч еще дальше. Первое попадание пришло после стандарта. Андриевский на 17-й подал угловой, Шабанов низом замыкал – голкипер на месте. В ответ прошла классная комбинация Руха левым флангом с переводом в центр. Кондраков мог дать еще правее, но пробил издалека в руки Бущану.

Еще одну контратаку разогнал все тот же центрфорвард львовян. Кондраков отдал на ход Бойчуку, на этот раз свободная зона открылась на краю Миколенко. Однако правый вингер гостей пробил и мимо голкипера, и мимо ворот. Назарий Русин едва не подкараулил ошибку защитников, но с острого угла попасть не сумел. Мысак ужасно ошибся, слишком медленно выбивая мяч. Русин подхватил, но вратарь Руха успел заблокировать удар метров с 15. Как тут не забило Динамо?

Вербичу сделали еще один подарок неудачным первым пасом. Словенец мог отдавать на нескольких партнеров, а вместо этого бездарно пробил низом – очень неточно. Киевляне дважды поступили, как джентльмены, не хотят наказывать соперника за детские ошибки? Буяльский и Миколенко разогнали быструю контру. Виталий пытался замкнуть подачу тезки, но хавбека киевлян опередил Мысак. Шабанов классным длинным пасом нашел Кендзеру, тот в касание на Шепелева, далее через Буяльского еще левее – Русин в борьбе не переиграл голкипера.

В конце первого тайма Рух вновь разорвал правый фланг киевлян (Кендзере сначала издевательски легко прокинули между ног, а затем поляка обыграли с помощью стеночки) в несколько пасов. К счастью хозяев, Бущан прервал прострел с фланга, а Миколенко не дал пробить Бойчуку. Слишком мало остроты от Динамо, которое еще и выразительно подсело ближе к перерыву. Несколько провалившихся контратак, которые выглядели крайне перспективно, упущенные моменты Русина и Вербичи. Рух же много позволял в защите, но успевал достаточно интересно огрызаться.

Русин вывел Буяльского в штрафную, удар Виталия заблокировали защитники. Сидорчук в очередной раз пристрелялся издалека, на этот раз также не попал в створ. Сакив непростительно легко обошел Кендзеру, но с пасом не задалось, и польский защитник исправился. Капитан Динамо едва не продрался через центр после паса Буяльского, в последний момент отобрали. Попов отличным дальним пасом начал атаку. Миколенко с Русиным продолжили, Вербич пробил в соперника. Неплохо начал действовать Назарий после перерыва в подыгрыше.

Момент от джокеров Михайличенко. Де Пена закрутил с углового в ворота, Мысак не дал добить Солю. Еще одна подача Карлоса – Попов пробил через руки голкипера в перекладину, но с нарушением правил в атаке. Де Пена пробил издали в крестовину. И снова момент пришел после ужасного паса защитников Руха поперек поля на своей половине. Мысык красиво падал в штрафной Динамо. Арановський аж глаза закрыл, но на 11-метровую отметку и не подумал указать. Очередной непонятный пас в ноги сопернику. Соль перехватил, Шабанов неожиданно оказался в атаке, однако пробил не слишком удачно. Пас Дуэлунда за спины не прошел, снаряд улетел к Бенито. Нигериец с лета эффектно приложился метров с 20 – вратарь Руха на месте.