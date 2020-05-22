Попов оцінив готовність Динамо до битви з Шахтарем – кияни можуть провести ще кілька спарингів

Захисник Динамо Денис Попов підсумував виступ своєї команди в товариському матчі проти Руха (0:0).

"Емоції і відчуття позитивні. Радий повернутися на поле, зіграти нарешті у футбол. Хоч матч і неофіційний. Зіграв 90 хвилин, почуваюся добре, але, мені здається, потрібно ще набирати, щоб було ідеально. Як такої, підготовки саме до цього матчу не було. Ми готуємося до поновлення сезону. Було більше роботи з м'ячами, аби налагодити взаємодію в команді, а також тактичні вправи. А у фізичному плані всі хлопці на хорошому рівні.

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Наскільки ми готові до Шахтаря – покаже безпосередньо сама гра. А готуватися почнемо, мабуть, уже після вихідного. Завтра у нас ще одне тренування. Гадаю, з нового тижня почнемо готуватися безпосередньо до цього матчу. Звісно, усі скучили за іграми. За будь-якими іграми, навіть сьогоднішній товариський матч був для нас довгоочікуваним.

Проти Руха були моменти і хороші, і погані – без цього нікуди. Звичайно, погано, що не забили. Хоча моменти у нас були хороші. Просто не вистачило реалізації безпосередньо під час моментів. У принципі, особливих зауважень не було. Так, нам важливо було відчути ігровий ритм. Якщо буде така можливість, то, гадаю, тренерський штаб запланує ще якісь товариські ігри", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

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