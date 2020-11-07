"С ним подписывают контракты, потому что он хороший человек. Он тебе как друг, а не только по работе звонит. Узнает, как у тебя дела, семья. Спросит, нужна ли какая-то помощь.

Попов рассказал о тренерских методах Луческу и Михайличенко

Помогает ли он молодым игрокам? Я не знаю. У меня с ним хорошие отношения, он мне импонирует как человек", – сказал Денис Попов в эфире YouTube-канала Бомбардир.

К слову, 21-летний защитник сыграл за киевское Динамо 30 матчей во всех турнирах, в которых стал автором трех голов.

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