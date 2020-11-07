"З ним підписують контракти, тому що він хороша людина. Він тобі як друг, а не тільки по роботі дзвонить. Дізнається, як у тебе справи, сім'я. Запитає, чи потрібна якась допомога.

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Чи допомагає він молодим гравцям? Я не знаю. У мене з ним гарні відносини, він мені імпонує як людина", – сказав Денис Попов в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

До слова, 21-річний захисник відіграв за київське Динамо 30 матчів у всіх турнірах, в яких став автором трьох голів.

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