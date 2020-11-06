"Луческу еще не изменил игру Динамо, но постепенно меняет, пытается внести какой-то свой почерк. Не могу сказать, что он сделал то или это. У ребят, как я вижу, появилась уверенность в своих силах. Можно чего-то достигать. Все довольны работают.

Попов прокомментировал слухи об интересе Милана и Наполи

У нас постоянно проходят теории, Луческу постоянно с нами общается. Ты понимаешь, какой человек с тобой разговаривает. Передается его опыт, энергетика. Вчера команда только прилетела. У тех, кто не играл, сразу была тренировка. Луческу с самолета пришел сразу на поле. Меня это удивило. Он большой фанат.

Это правда, что при Михайличенко мы бегали тесты Купера. Я, правда, не бегал, но мне рассказывал Цитаишвили. Он бегал впервые в жизни. Сначала ему было трудно осознать, что нужно бежать такой большой километраж. Но потом все уже было нормально. Если тренер сказал, значит, нужно делать", – сказал Попов в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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