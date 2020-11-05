Динамо все ж поступилося Барселоні в 3-му турі ЛЧ на Камп Ноу з рахунком 1:2. Кияни приїхали на поєдинок з катастрофічними втратами – в розпорядженні Мірчі Луческу не було низки гравців основної обойми, адже COVID-19 суттєво ослабив "біло-синіх" перед виїздом в Іспанію. Ба більше, за два дні до гри з'явилася інформація про можливе її скасування. Проте навіть у таких умовах динамівці змогли нав'язати боротьбу гранду світового футболу та ледь не зачепилися за очки, не реалізувавши кілька розкішних нагод біля воріт тер Штегена. Німецький голкіпер вийшов на поле вперше за 3 місяці та довів, чому його вважають одним із найкращих воротарів сучасності.

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Марк-Андре тер Штеген без перебільшення врятував Барселону у кількох епізодах. Якби кияни відповідальніше поставилися до реалізації, то могли б поїхати з Іспанії з очками. Щоправда, заради справедливості варто зауважити, що і Барса могла накидати у ворота Динамо куди більше. Якби не Руслан Нещерет, який ввечері 4 листопада приголомшив усю футбольну Європу.

18-річний уродженець Мукачевого став одним із тих, хто завдяки спалаху COVID-19 отримав свій шанс зіграти проти Барселони. Ще 2 тижні тому Нещерет вважався третім голкіпером Динамо після Георгія Бущана та Дениса Бойка, але інколи життя тим і прекрасне, що вносить несподівані корективи. Обидва кіпери киян підхопили коронавірус – як наслідок, саме Руслан став безальтернативним вибором Луческу на поєдинок з "синьо-гранатовими". Безумовно, вийти на поле Камп Ноу мріє абсолютно кожен футболіст, але далеко не в усіх це бажання втілюється в життя. Нещерету пощастило – він зіграв на легендарній арені у віці 18 років. І не лише зіграв, а й став головною дійовою особою гри, хоча саме за позицію голкіпера у цьому матчі багато хто хвилювався чи не найбільше.

Нещерет шокував усіх. Поєдинок на Камп Ноу став для молодого воротаря лише другим офіційним матчем за першу команду Динамо (перший був кілька днів тому проти СК Дніпро-1). Раніше Руслан вже їздив на збори з основною командою та навіть виходив у спарингах, але на такий поворот долі, ймовірно, не сподівався і сам кіпер. Дебют у Лізі чемпіонів у віці 18 років та 286 днів – другий показник серед воротарів в історії Динамо після Максима Коваля (17 років і 251 день). Загалом у списку новачків "біло-синіх" у ЛЧ Нещерет посів 6 місце, поступаючись лише вже згаданому Ковалю, а також Іллі Забарному, Георгію Цітаішвілі, Андрію Шевченку та Сергію Реброву.

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Попри статус дебютанта Ліги чемпіонів, Нещерет не перегорів. 12 здійснених сейвів – 3-й показник в історії Ліги чемпіонів і перший подібний випадок з сезону 2015/16. Із цих 12 рятувань власних воріт 8 були після ударів з меж штрафного майданчика. Фахівці вже підрахували, що з 14-ти ударів Барселони у площину воріт Динамо 6,6 повинні були завершитися голом. Нещерет пропустив усього 2 – у когось ще є залишаються питання, хто став героєм вечора?

Based on the quality of the shots on target he faced, 18-year-old goalkeeper Ruslan Neshcheret would have been expected to concede 6.6 goals against Barcelona on his Champions League debut.



He made 12 saves and conceded just two. ? pic.twitter.com/eBienhKTrN — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2020

Ліонель Мессі зміг забити українському кіперу лише з пенальті – та й тоді воротар Динамо вгадав напрямок удару, проте трохи не дістав м'яча. Усман Дембеле, Ансу Фаті, Антуан Грізманн, Серхі Роберто та інші – всі їхні намагання розбилися об кам'яну стіну, яку того вечора звали Руслан Нещерет. Пробити цю скелю змогли лише Мессі та Жерар Піке.

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До слова, аргентинець цілком міг повторити свій знаменитий гол, забитий у травні 2019-го в півфінальному поєдинку ЛЧ проти Ліверпуля. Лео блискуче виконав штрафний удар приблизно з тієї ж позиції, а м'яч влетів у дев'ятку воріт Аліссона Беккера. Що ж, Нещерет ефектно зробив те, що раніше не вдалося одному з найкращих воротарів світу!

Neshcheret > alisson becker pic.twitter.com/1I3b4Dudi8 — Peter Adel (@PeterAdel_) November 4, 2020

Цікаво, що трохи більше двох тижнів тому Нещерет припустився жахливої помилки в матчі чемпіонату України серед команд U-21. Кіпер молодіжки Динамо у виїзному поєдинку з Рухом не зумів впоратися з нескладним дальнім ударом та пропустив м'яч у ворота. Як наслідок, кияни зазнали першої поразки в чемпіонаті. Можливо, хтось і тримав у пам'яті той фейл Руслана, але молодий воротар довів, що вміє забувати про невдачі та рухатися далі.

Вечір 4 листопада став казкою для дебютанта Динамо – у цьому після поєдинку зізнався і сам голкіпер, старт кар'єри якого дещо нагадує Максима Коваля. Судіть самі – обоє грали в Києві під 35-м номером, в УПЛ дебютували проти Дніпра (щоправда, Нещерет вийшов проти СК Дніпро-1), а також у молодому віці зіграли перші поєдинки в Лізі чемпіонів. Руслан, як і Коваль, вміє відбивати пенальті – свого часу Максим опинився в Динамо не в останню чергу через відбитий 11-метровий від Мілевського. Натомість Нещерет неодноразово парирував пенальті на молодіжному рівні, але наразі свою найголовнішу серію кіпер Динамо програв. Це трапилося в лютому в рамках Юнацької ліги УЄФА проти одноклубників U-19 із Загреба (0:0, 3:4).

На цьому паралелі хочеться закінчити. Коваль у підсумку так і не зміг закріпитися в Динамо, пограв на правах оренди у Говерлі, Оденсе та Депортіво (у складі останнього провально дебютував у Прімері, після чого його доля в Іспанії була вирішена). Зараз захищає кольори Аль-Фатеха, хоча йому лише 27 років – мізер, як для воротаря. Сам Нещерет заявляв, що раніше рівнявся на Шовковського, а згодом – на Пятова. Хотілося б, що кар'єра молодого динамівця склалася принаймні не гірше, ніж у легенд українського футболу, а не так, як у колишнього молодого таланта "біло-синіх", який осів у далекій Саудівській Аравії.

Життя сповнене умовностей та несподіванок. Якби був здоровий Бойко чи Бущан, то проти Барси зіграв би хтось із них. Якби хоч один із останніх тестів динамівців на коронавірус дав позитивний результат, гру могли б перенести. Тоді б ми не побачили цього розкішного виступу Нещерета, маленька зірочка якого засяяла вчора у Барселоні. Руслан дебютував в ЛЧ вимушено і вразив усіх, повторивши аналогічний виступ Георгія Бущана в матчах за збірну України у Лізі націй.

Безглуздо заперечувати, що своєю грою на Камп Ноу Нещерет змусить стежити за собою скаутів європейських клубів. Один із них намагався підписати українця ще минулого року – невдачі зазнав Монако. Тренер збірної України ще півроку тому прогнозував Руслану велике майбутнє, а вчора динамівець довів небезпідставність цих слів. На щастя для Динамо, на початку 2020-го київський клуб підписав новий 5-річний контракт з Нещеретом, тому наразі може не боятися зазіхань європейських багатіїв. Сьогодні ж Руслан заслужив свій момент слави – ще буквально місяць тому він відбивав удари Мессі хіба що у футбольних симуляторах, а тепер змусив світову легенду хапатися за голову. Невідомо, коли 18-річний Нещерет наступного разу зіграє в Лізі чемпіонів, але вихованець Динамо на свій другий шанс точно заслужив.

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