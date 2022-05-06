Байер контактировал с Мудриком по поводу возможного перехода, и Михаил выразил свою готовность, поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Мудрик может оказаться в Байере – "фармацевты" изучают возможность трансфера звезды Шахтера

Предложение, которое делают "фармацевты" привлекательно и с финансовой точки зрения, однако судьба трансфера зависит от Шахтера. Переход Мудрика в английский Брентфорд, похоже, не состоится, так что вариант с Байером является самым актуальным.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 2026 года. Ранее об интересе к украинцу заявляли английский Брентфорд, французский Ланс, португальская Бенфика и итальянский Милан. Отмечалось, что представитель АПЛ даже согласился выложить за Михаила 20 млн евро.

К слову, в сезоне 2021/22 Мудрик провел за Шахтер 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

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