"Чи зможе Шахтар показувати достойний результат без легіонерів? Буде достатньо складно, але те, що команда потрапила до групового раунду Ліги чемпіонів – це фантастичний крок вперед. Мені постійно кажуть, що я "наїжджаю" на Шахтар, на легіонерів, на те, на се. За кого найбільше грошей дають зараз? За Мудрика, якого просто "вбивали". Всі розказували там: "Боту, Боту, понавозить, та він зробить економіку".

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Кого він понавозив? Кого продали? Може, нам не треба тих даремних легіонерів? Понавозили аферистів у Шахтар. Я маю на увазі цього португальця, який понавішував лапші на вуха. Понавозив незрозуміло кого – зараз вони не знають, що з тими бразильцями робити. А найбільшу пропозицію дають за Мудрика – 20 млн євро. Я ще три роки тому казав, що він – майбутнє Шахтаря.

Просто треба працювати і треба розбиратися. Не намагатися десь там на агентських заробити, ще десь там, щось вигадувати, малювати якісь схеми. Я впевнений, що у Шахтарі талановитої молоді достатньо багато. Є Судаков, який досить непогано грав за збірну. Він наступним буде. Дають 20 млн євро за Мудрика. Не за Тете, не за Фернандо, не за інших, а за Мудрика. Та політика Шахтаря, яка була до цього, той "схематоз" призвів до того, що зараз не знають, що з бразильцями робити. Вони просто чекають, щоб закінчилися контракти і вони безкоштовно пішли. Їм наплювати на цей Шахтар.

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От зараз закінчиться "захищений" період, і з цими бразильцями в Шахтаря можуть бути великі проблеми. А гроші можуть заробити за українця. Так, може, їх треба розвивати? Може, в нас достатньо талантів? Вони є, їх просто треба шукати, а не думати, як заробити гроші на агентських схемах", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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