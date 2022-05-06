"Думаю, что Де Дзерби уйдет, но не знаю, не представляю, куда. Для меня лично он в Шахтере провалился. Что такого успешного Де Дзерби сделал в Шахтере? Успешно потратил 60 млн – колоссальная сумма для украинского футбола.

Де Дзерби: Возможно, это был мой последний день как тренера Шахтера

И ничего не показал ни в еврокубках, ни в чемпионате Украины. Под его футбол можно было реально засыпать. По сравнению с тем, что было раньше – даже Каштру, которого "прибивали". Де Дзерби для меня – это такой анти-Каштру. Каштру сказали что-то сделать – он сделал. Это такой максимально системный тренер. На него влияют – он слушается.

То, что слышал о Де Дзерби – он хотел управлять всеми процессами в клубе. Такой себе Алекс Фергюсон. Сейчас в Шахтере это не будет работать. Слышал, что часто ссорился даже с Палкиным и Срной. Возникла столь некомфортная ситуация для них, ведь они его хотели, приглашали, а теперь признаться Ахметову, что они его не контролируют, было не очень приятно. Где-то, думаю, они даже немного выдохнули, что Де Дзерби ушел", – отметил Пейчев в эфире KDK.

Напомним, недавно 42-летний итальянец намекнул, что может покинуть Шахтер из-за войны в Украине.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?