“Львы” официально объявили о трансфере нападающего Альваро Джало из Браги. Новичок присоединится к баскам летом и получит контракт на 5 лет.

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Брага раскрывает сумму трансфера – 15 млн евро гарантированы и потенциальные 5,5 млн в виде бонусов. Корни 24-летнего Джало из Гвинеи-Бисау, но родился он в Мадриде и еще младенцем переехал в Страну Басков. Нынешний сезон стал для универсального форварда прорывным – 14 голов и 3 ассиста в 38 матчах.

Отдельно следует отметить влияние Джало на карьеру Андрея Лунина. Нападающий Браги забивал Кепе в ЛЧ, а вот украинцу проиграл дуэль с пенальти. Именно этот момент запустил прогресс Лунина в конкуренции с Кепой и дальнейшее завоевание места в основе Реала.

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