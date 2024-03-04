"Леви" офіційно оголосили про трансфер нападника Альваро Джало з Браги. Новачок приєднається до басків влітку і отримає контракт на 5 років.

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Брага розкриває суму трансферу – 15 млн євро гарантовані і потенційні 5,5 млн у вигляді бонусів. Коріння 24-річного Джало з Гвінеї-Бісау, але народився він у Мадриді та ще немовлям переїхав до Країни Басків. Нинішній сезон став для універсального форварда проривним – 14 голів та 3 асисти у 38 матчах.

Окремо слід відзначити вплив Джало на кар'єру Андрія Луніна. Нападник Браги забивав Кепі в ЛЧ, а от українцю програв дуель з пенальті. Саме цей момент запустив прогрес Луніна у конкуренції з Кепою і подальше завоювання місця у основі Реала.

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